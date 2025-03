Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, rivelazione sul futuro del tecnico: «Anche con il quarto posto…». Cosa può succedere a fine stagione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, arriva unasuldell’allenatore: «con ilposto.».puòAi microfoni di Tutti Convocati su Radio 24, il giornalista del Corriere della Sera Massimiliano Nerozzi ha parlato così deldicon la. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.PAROLE – «Il Genoa è la deadline sperando che vada bene e poi si cercherà di arrivare al traguardo delposto che comunque non dà la garanzia di permanenza dialla. Secondo me la squadra non gioca controperché servirebbero giocatori di personalità e, mi spiace dirlo, questa scarseggia un po’ nello spogliatoio della».Leggi suntusnews24.com