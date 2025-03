Biccy.it - The White Lotus, reazione degli attori al bacio tra i fratelli

Leggi su Biccy.it

La quinta stagione di Theha già regalato diversi attimi molto particolari, come la scena del bagno in cui Patrick Schwarzenegger si è mostrato al naturale (che è stata commentata dal cognato Chris Pratt) o il momento dell’accappatoio aperto di Jason Isaacs. Nel quinto episodio c’è stato addirittura untra Patrick Schwarzenegger e Sam Nivola, che interpretano duenella serie americana.Charlotte Le Bon in un’intervista rilasciata a People ha svelato come hanno reagitoi loro due colleghi al: “Beh, ovviamente sonosolo per finzione, quindi è stato più facile. La lorodurante la scena? Penso che per Patrick sia stato davvero difficile. Per Sam molto meno, era del tipo ‘dai tranquillo, lo facciamo bene una volta così non dovrai rifarlo’. Perché se non lo fai bene la prima volta, allora devi farlo ancora e ancora.