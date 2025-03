Biccy.it - The Vivienne, la famiglia svela le cause della morte: “Siamo devastati”

Si aggiunge un tassello alladi The, vincitrice di RuPaul’s Drag Race UK.Lo scorso mese il medico legale Victoria Davies ha spiegato che l’autopsia ha rilevato una “causa diinnaturale” e ha dichiarato: “Visto l’esito dell’autopsia, è necessario aprire ufficialmente un’inchiesta sulladi James Lee Williams“. Aggiungendo poi che serviranno ulteriori indagini e che l’udienza completa è stata fissata per il 30 giugno. Tuttavia oggi laha rivelato la causa del decesso: è morta a causa di un arresto cardiaco provocato dagli effetti dell’assunzione di ketamina.La sorella dell’artista, Chanel Williams, ha affermato che la sua“è ancora completamente devastata” dalladel trentaduenne e che collaborerà con un ente di beneficenza contro l’abuso di sostanze stupefacenti per sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli delle droghe.