Pisatoday.it - 'The sacred place' – Progetto artistico multidimensionale alla Aorta Gallery di Pisa

Leggi su Pisatoday.it

Social Artè lieta di presentare The, uninnovativo in collaborazione con l'artista toscana Chiara Giannini Mannarà, in apertura il 1° marzo. Più di una semplice mostra, Theè un viaggioimmersivo che fonde media tradizionali, realtà.