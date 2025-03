Universalmovies.it - The Narrow Road To The Deep North | Il trailer della mini-serie di Justin Kurzel

Leggi su Universalmovies.it

Prime Video ha rilasciato nelle ore scorse ildi Theto the, laa sfondo bellico diretta da.Collocata narrativamente su un doppio binario temporale, ladisi ispira all’omonimo romanzo vincitore del Booker Prize di Richard Flanagan, e porta al centro dell’attenzione la storia di un eroe di guerra dell’esercito australiano durante la Seconda Guerra Mondiale. Il giovane talento Jacob Elordi veste i panni del prigioniero di guerra in Birmania, mentre il veterano Ciarán Hinds offre il volto alla versione da anziano, le cui parole ispirano lain cinque episodi.La Settima Arte poche volte si è presa del tempo per raccontare storie di guerra incentrata sull’apporto australiano in occasioneSeconda Guerra Mondiale, ma a quanto pare quella di Theto theporta con sè tutto il potenziale per diventare una piccola pietra miliare di genere.