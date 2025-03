Gamerbrain.net - The First Berserker Khazan è un Soulslike? Arriva la risposta ufficiale

continuano a dominare il panorama videoludico, 15 anni dopo che Demon’s Souls ha reso popolare il genere. Ormai, sembra che abbiano superato i tradizionali giochi d’azione, influenzando titoli di ogni tipo. Se un tempo giochi come Star Wars: The Force Unleashed prendevano ispirazione dal combattimento di God of War, oggi esperienze come Star Wars Jedi: Fallen Order sembrano versioni meno punitive di Sekiro: Shadows Die Twice. Anche giochi come Stellar Blade, che richiamano la frenesia di Devil May Cry o Platinum Games, vengono spesso classificati in questa categoria.Ora, a entrare in scena è The, un titolo che, nonostante la forte somiglianza con i, cerca di distinguersi. Il direttore creativo del gioco, Junho Lee, ha spiegato a GamesRadar+ che, pur avendo molti elementi in comune con i giochi di FromSoftware, il titolo vuole essere qualcosa di più.