The equalizer-Il vendicatore Washington-Fuqua? Un' accoppiata che funziona a meraviglia

THE-ILRai 4, ore 21.20. Con Denzel, Chloe Grace Moretz e Marton Csokas. Regia di Antoine. Produzione Usa 2014. Durata: 2 ore e 12 minuti LA TRAMA Robert Mc Call è stato agente della CIA e un killer micidiale. Poi ha cambiato vita. Ora fa il tassista di notte e s'è quasi scordato gli anni della violenza. Ma la violenza ritorna quando si trova a proteggere una giovane che s'è messa nei guai colla mafia russa. Mc Call ridiventa la macchina per uccidere e fa fuori tutti i sicari mafiosi. PERCHÈ VEDERLO Perché l'sempre a. "" non mette addosso l'inquietudine come "Training day" (che fruttò a Denzel il suo secondo Oscar) ma è comunque un grande film d'azione con più di una sequenza esplosiva. Niente da stupirsi che abbia avuto due seguiti.