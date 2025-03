Nerdpool.it - The Boys: Jared Padalecki parla del nuovo ruolo nella quinta stagione (e del perché lo spaventa)

Secondo, entrare nel cast dell’ultimadi Theè una proposta spaventosa. L’attore di Supernatural si riunirà al creatore Eric Kripke e ai co-protagonisti Jensen Ackles e Misha Collins per ladi The, che sarà anche l’ultima dello show. È probabile che Thevoglia uscire di scena con una nota positiva, poiché ha contribuito a far diventare Prime Video una destinazione per i contenuti originali in streaming. In attesa di saperne di più suldiin The, l’attore ha detto la sua su ciò che sa, ciò che non sa e su quello che lo.Non ne so molto, il che è terrificante. Non so cosa stiamo facendo. Non so se ci scontriamo l’uno con l’altro. Non ne so molto. Stanno ancora cercando di scrivere e capire chi ci sarà. Ma sarà alla fine di questo mese.