Ilrestodelcarlino.it - Terzo settore, incontro tra il Forum Forlì-Cesena e Bonafoni del Pd

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ildeldisi è confrontato con Marta, coordinatrice delper il Partito Democratico. "Ildeldi– si legge in una nota dell’ente – si conferma come un attore centrale nella promozione della cittadinanza attiva, della solidarietà e della collaborazione tra le numerose organizzazioni che operano nel campo del sociale, del volontariato e della cooperazione. Attraverso il coordinamento e il supporto alle realtà associative del territorio, ilsi pone come un interlocutore chiave per affrontare le sfide del presente e costruire una società più giusta, inclusiva e coesa". "Grazie alla sua struttura organizzativa, ildelsi articola in diversi tavoli tematici dedicati a questioni fondamentali come la disabilità, i giovani e il servizio civile, l’ambiente e il benessere climatico, i caregiver, la cultura e il tempo libero, la marginalità e l’esclusione sociale, lo sport, gli anziani e l’invecchiamento attivo, nonché la salute e la sanità.