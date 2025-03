Liberoquotidiano.it - Terzo anno per Film Impresa, l'appuntamento è fissato il 9, 10 e 11 aprile alla Casa del Cinema di Roma

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tre edizioni con un progetto che continua a suscitare grande interesse anche a livello internazionale. Merito sì delle idee, ma anche di un Presidente come Gianni Letta, sempre pronto ad incoraggiare i valori che contano, certo di non rischiare quando si parla die lavoro.Con lui, il direttore Artistico Mario Sesti, che sin dal primo momento, ha cercato di puntare ad un argomento diverso, che poteva essere utile per esaltare e comunicare il tema dell'e delle persone che vi lavorano: “Siamo orgogliosi di dare il via ad unche dimostra quanto l'audiovisivo possa essere un potente strumento di comunicazione per le aziende, capace di trasmettere storie e visioni, “ ha sottolineato Letta. “sempre più aziende scelgono di raccontarsi con contenuti audivisivi di qualità e il nostro obiettivo è dare loro il giusto riconoscimento e la visibilità.