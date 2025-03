Quotidiano.net - Terrore sulla base in Antartide: team di scienziati minacciati di morte da un collega

Roma, 18 marzo 2025 - Confinati in un'isolata stazione di ricerca nel bel mezzo dell'con unche minaccia di ucciderli: potrebbe sembrare la trama di un film horror e invece è realmente accaduto a un gruppo disudafricani la scorsa settimana, nellaSanae IV. Il(9 persone in tutto) non ha possibilità di fuga, viste le temperature estreme, e la posizione geografica. Altrettanto impossibile per i soccorritori raggiungerli in un tempo ragionevole. Ma cosa è successo? Uno degliavrebbe dato in escandescenza nel momento in cui il capo ha deciso di modificare il programma di lavoro, secondo la Bbc. Lo si legge nell’email di SOS inviata dalche riporta di un aggressione fisica da parte delin questione nei confronti di un ricercatore e anche di molestie sessuali.