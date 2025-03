Tpi.it - Terremoto oggi 18 marzo 2025 Potenza: il sisma avvertito in diverse zone della Basilicata

Leggi su Tpi.it

Undi magnitudo 4.2 è stato registrato, martedì 18, a Vaglio, in provincia di, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.6783, 15.8553 ad una profondità di 14 km. Il, registrato dall’Ingv, è statoin. DATI #RIVISTI #ML 4.2 ore 10:01 IT del 18-03-a 6 km W Vaglio(PZ) Prof= 14.3 Km #INGV41673761 https://t.co/U9CkDHVDzc https://t.co/E8e1NdGeEG— INGVterremoti (@INGVterremoti) March 18,Notizia in aggiornamento