Thesocialpost.it - Terremoto in Liguria, scossa tra 3.5 e 4 nella zona di Imperia

Leggi su Thesocialpost.it

Nel pomeriggio, mentre ancora si commentavano gli effetti delavvenuto in mattinata in Basilicata, la terra ha tremato anche in, creando preoccupazione tra i cittadini. Secondo i primi dati resi noti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’epicentro del sisma è stato localizzatodi, con una magnitudo stimata tra 3,5 e 4. Numerosi abitanti hanno condiviso sui social media la loro esperienza, segnalando vibrazioni percepite chiaramente sia ai piani alti degli edifici che al livello strada. Fortunatamente, al momento non si segnalano danni significativi a persone o strutture.L'articolointra 3.5 e 4diproviene da The Social Post.