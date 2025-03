Thesocialpost.it - Terremoto in Basilicata, scossa di magnitudo 4.2: scuole evacuate, gli alunni scendono in strada

Trema ancora la terra in Italia: unadidisuperiore a 4 è stata registrata oggi, martedì 18 marzo, nella zona di Potenza. Stando ai primi dati provvisori forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), ladiha avuto4,2 – inizialmente l’Ingv aveva parlato di unacompresa tra 4 e 4.5 – ed è stata registrata alle ore 10:01 italiana.Il sisma, sulla base dei primi commenti apparsi sui social, sarebbe stato avvertito in maniera distinta dalla popolazione, non solo a Potenza ma anche in altre zone della. Ilè stato avvertito anche in Puglia: alcune segnalazioni sono arrivate da Taranto ma anche nella zona del Barese e del Foggiano. Dopo ladidi4.2, a Potenza gli studenti hanno lasciato gli istituti.