Terremoto in Basilicata, scossa di magnitudo 4.2: avvertito anche nel Vallo di Diano

Una fortediha colpito questa mattina la, con epicentro a Vaglio di Potenza. Il sisma, di4.2 e a una profondità di 14 km, è stato chiaramenteneldi, suscitando momenti di paura tra la popolazione. Al momento, non si registrano danni a persone o edifici, mentre le autorità locali e la Protezione Civile continuano a monitorare la situazione.Treni fermi e disagi per i passeggeriIn via precauzionale, Trenitalia ha sospeso la circolazione ferroviaria tra Tito e Potenza. Ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso interessano i treni Intercity e Regionali.Il treno IC 701, partito da Roma Termini alle 6:26 e diretto a Taranto, ha interrotto la corsa a Baragiano, dove i passeggeri possono proseguire il viaggio con bus sostitutivi.