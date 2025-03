Ilfattoquotidiano.it - Terremoto a Potenza: scossa di magnitudo 4.2. Studenti lasciano le aule, gente in strada

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in Basilicata. Unadi4.2 è stata avvertita in modo molto netto in provincia die a Matera pochi minuti fa, intorno alle ore 10 di martedì 18 marzo. Secondo i dati dell’Ingv lasi è verificata a sei chilometri dal Comune di Vaglio a una profondità di 14,3 chilometri.Nel capoluogo lucano molte persone hanno avvertito il. Glihanno lasciato gli istituti, mentre molti dipendenti degli uffici pubblici e privati sono scesi in. Finora non stati segnalati danni. Verifiche sono comunque in corso da parte della Protezione civile e dei Vigili del fuoco.L'articolodi4.2.leinproviene da Il Fatto Quotidiano.