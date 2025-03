Lettera43.it - Terremoto a Potenza di magnitudo 4.2: evacuati scuole e uffici

Una scossa didi4.2 è stata avvertita distintamente ae Matera alle 10:01 di questa mattina, martedì 18 marzo. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro è stato localizzato a sei chilometri da Vaglio Basilicata, a una profondità di 14,3 chilometri. Secondo le prime informazioni, ilha spinto molte persone a uscire dagli edifici per precauzione. Gli studenti hanno lasciato le, mentre diversi dipendenti dipubblici e privati sono scesi in strada. Al momento non si segnalano danni o feriti. Quattro giorni fa un altrodi4.7 ha colpito la provincia di Foggia, in Puglia. Mentre ai Campi Flegrei, in Campania, si è registrato un sisma di 4.4, il più forte da maggio del 2024. DATI #RIVISTI #ML 4.