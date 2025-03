Lapresse.it - Terremoti: sindaco Potenza sospende attività didattiche

Leggi su Lapresse.it

Milano, 18 mar. (LaPresse) – Ildi, Vincenzo Telesca, sta predisponendo una ordinanza per la chiusura di tutte le“in tutte le scuole di ogni ordine e grado, tranne l’Università, per la giornata di oggi” in seguito alla forte scossa di terremoto registata alle 10.01 di magnitudo 4.2.