Terracina minacce video poi gli spari con una pistola ad aria compressa | denunciati tre giovani

Leggi su Ilfaroonline.it

, 18 marzo 2025 – Lo avevano rincorso in auto per poi sparare dei colpi con unaad: lo scorso 10 marzo Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione dihanno denunciato, in stato di libertà, un ventunenne del luogo e due minorenni, rispettivamente di 16 e 17 anni, uno del posto e uno residente a San Felice Circeo, per estorsione continuata e aggravata dall’uso delle armi. I due minorenni dovranno rispondere anche di porto di armi per cui non è ammessa licenza e concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Dagli accertamenti preliminarmente condotti è emerso che gli indagati, nel corso della nottata precedente, a bordo di un’autovettura, avevano inseguito un ragazzo, di 19 anni, esplodendo al suo indirizzo dei colpi diade pretendendo la consegna di denaro quale compenso per una bicicletta prestatagli da uno dei due minori e mai restituita, in quanto asportatagli da ignoti.