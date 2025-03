Lanazione.it - Ternana, prova di forza: Spal “ko“. Le Fere tengono il passo dell’Entella

Leggi su Lanazione.it

(3-5-2): Meneghetti; Bruscagin (19’ st Calapai), Nador, Fiordaliso; Iglio (1’ st Haoudi), Paghera (20’ pt Rao), Radrezza, Zammarini (29’ st Antenucci), Mignanelli; D’Orazio (19’ st Spini), Molina. A disp.: Zenti, Stagni, Awua, Karlsson, Ntenda, Bassoli, Nini. All. F.Baldini.(4-2-3-1): Vannucchi; Casasola, Loiacono, Maestrelli, Tito (37’ st Martella); Corradini (24’ st Vallocchia), De Boer; Donati, Curcio (32’ st Millico), Cicerelli (37’ st Ciammaglichella); Cianci (32’ st Ferrante). A disp.: Vitali, Fazzi, Brignola, Donnarumma. All. Abate. Arbitro: Silvestri di Roma 1. Marcatori: 3’ pt Cicerelli, 13’ st Cianci, 42’ st Ferrante. Note: Ammoniti: Bruscagin Recupero: 2 - 3 Angoli: 6-6. Spettatori: 5.491 (3.749 abbonamenti; 1.742 biglietti e 338 ospiti). In prima serata tornano al gol i bomber e leconfezionano la quinta vittoria consecutiva.