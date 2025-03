Romatoday.it - Termini: lite in strada, interviene la polizia e gli agenti vengono accerchiati

Leggi su Romatoday.it

Unainnella zona di, in Centro a Roma. Poi l'intervento dellache ha surriscaldato ancora di più gli animi.da decine di persone glihanno faticato non poco per riportare la situazione alla normalità dopo essere stati aggrediti e di conseguenza.