Temperature giù di 10 gradi colpo di coda dell’inverno sull’Italia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –didell'inverno sull'Italia in queste ore, con un calo delledi 10e un nuovo ribaltone meteo già da oggi 18 marzo. Qualche fiocco di neve cadrà sulle Alpi occidentali in Piemonte e Valle d'Aosta a 800 metri così come tra Marche, Abruzzo e Molise sull'Appennino Centrale sempre tra .