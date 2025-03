Lettera43.it - Telefonata Putin-Trump, fonti russe: «Oggi il mondo è più sicuro»

Leggi su Lettera43.it

Latra Donalde Vladimirè «andata molto bene». E anzi, come affermato da Kirill Dmitriev, inviato speciale del Cremlino per la cooperazione internazionale, «sotto la loro guida il mondo è diventatoun posto molto più sicuro». A riportare le parole di Dmitriev è stato il Guardian. Sono state queste le prime notizie filtrate dopo la chiamata tra i due leader, durata oltre due ore.in un incontro a Osaka, durante il G20 del 2019 (Getty Images).Il tweet di Scavino e la conferma della CnnMa che latra il presidente americano e quello russo stesse andando bene lo aveva rivelato già Dan Scavino, assistente del presidente, che ha commentato su X circa un’ora prima della fine del colloquio. Ha scritto: «La chiamata sta procedendo bene ed è ancora in corso».