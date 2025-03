Calciomercato.it - Tegola rossonera, UFFICIALE: operazione immediata e stagione finita

Il calciatore si è operato quest’oggi a Madrid: è arrivato il comunicato del club sul brutto infortunio, che terrà il difensore fuori per alcuni mesiIl ritorno degli Ottavi di finale di Champions League sarà l’ultima partita per il calciatore, che dopo l’infortunio ha anticipatamente chiuso la, per il difensore la(LaPresse) – Calciomercato.itIl comunicato, con il quale ne dà notizia il suo club, il Bayer Leverkusen, non lascia chiaramente alcun dubbio: “Il difensore del Bayer 04 Mario Hermoso è stato sottoposto oggi, martedì, a un intervento chirurgico riuscito a Madrid. Il giocatore in prestito dall’AS Roma ha riportato una lesione al tendine del muscolo pettorale destro nella gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro l’FC Bayern Monaco, terminata 0-2?.