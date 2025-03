Calciomercato.it - Tegola Inter, l’infortunio preoccupa: il derby è a rischio

Non arrivano buone notizie per i nerazzurri con il calciatore che dovrà restare fermo probabilmente per due settimaneL’allungo in classifica fa sorridere l’, ma il buonumore nerazzurro è un po’ rovinato dalle notizie che arrivano dall’infermeria.: ilè a(LaPresse) – Calciomercato.itNon sono positive quelle relative a Denzel Dumfries, uscito nel secondo tempo della gara con l’Atalanta a causa di un problema alla coscia destra. Un infortunio che ha spinto l’Olanda a non convocarlo per il doppio impegno di Nations League. Le sensazioni – stando a quanto raccolto da Calciomercato.it – sono di uno stop di almeno due settimane.L’esterno olandese salterà sicuramente la sfida contro l’Udinese in programma a fine marzo, mentre è a forteanche la sua presenza per il primo dei duedi coppa Italia contro il Milan.