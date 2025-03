Lanazione.it - Teatro Era, buona stagione. Tutto esaurito per Paolini

LadelEra prosegue positivamente e segna, per il 2025, il suo record: sould out già con oltre una settimana di anticipo. Il merito è di Marco, diretto da Matthew Lenton, che affronta Charles Darwin, il padre dell’evoluzionismo da una prospettiva inedita. Darwin, Nevada, sabato 22 (alle 21 e domenica 23 alle 17) in unErasi racconta una storia di umanità, scienza, debolezze, paure, incertezze. Cosa c’entra Darwin con l’isolamento, le migrazioni, l’adattamento e la pressione ambientale? Darwin era di sinistra? Adesso è di destra? Darwin chi?compone narrazioni, Lenton cread’immagini e visioni. Una giovane attivista climatica travolta da piogge torrenziali nel deserto di Mojave, lo sceriffo fondamentalista di Darwin, città di 27 abitanti al confine tra California e Nevada, Emma vedova di Charles e le farfalle monarca, sono tutti elementi dello scenario intorno a cui hanno deciso di lavorare per raccontare la genesi della più scomoda teoria del pensiero scientifico oggi a rischio di estinzione (perché difficile da addomesticare), insieme aparte delle specie selvatiche del pianeta.