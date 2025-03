Ilrestodelcarlino.it - Tatuaggi e rimozioni fai da te ad Ancona: sequestri a casa del 37enne abusivo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 19 marzo 2025 - La Polizia di Stato diha sequestrato strumenti utilizzati per realizzaree per la rimozione con il laser in un'abitazione: denunciati iltatuatoree la compagna, appunto per eserciziodi professione e altre violazioni. L'operazione è scattata il 12 marzo, a seguito di una denuncia presentata da una madre preoccupata per ilo non consensuale fatto alla figlia minorenne. Indagine e perquisizione Le indagini della Squadra Amministrativa della Questura dihanno portato a una perquisizione domiciliare, disposta dalla Procura della Repubblica, nei confronti di un cittadino extracomunitario di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo gestiva un'attività diabusiva all'interno della sua abitazione e pubblicizzava sui social media l'uso di un laser per la rimozione dei, eseguendo trattamenti sanitari riservati ai medici.