Tariffe delle Rsa stangate per le famiglie | Il contributo coprirà solo il 50%

L'iniziativa del governo riguardo al finanziamentoRsa parte da intenzioni lodevoli (come quella di garantire equità di trattamento), ma potrebbe generare difficoltà maggiori rispetto a quelle che intende risolvere. La modifica introdotta nella legge sulle liste d'attesa, attualmente in esame al Senato, prevede che il fondo sanitario nazionale, quindi le Asl, si faccia carico esclusivamente della componente sanitaria legata al ricovero nelle Rsa o alle cure nei centri diurni, lasciando ai cittadini l'onere di coprire la differenza. Questa situazione ha avuto origine da diverse sentenze della Cassazione, che hanno stabilito l'obbligo per le Asl di sostenere l'intero costo della retta per i pazienti con gravi patologie, poiché in tali casi non è possibile separare le prestazioni sanitarie da quelle socio-assistenziali.