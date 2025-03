Ilnapolista.it - Tardelli: «Sulla panchina della Juventus l’anno prossimo vedo bene Conte» (Tuttosport)

La situazione in casa Juve continua ad essere delicata, anzi delicatissima. La stagione è deludente, Thiago Motta è deludente. Sull’argomentoha intervistato Marco«Sono convinto che Thiago Motta sia un buon allenatore. Ma purtroppo non ha capito che cosa sia la». Marco, una figuraccia tira l’altra: si è dato una spiegazione di quanto accaduto allanelle ultime due sfide con Atalanta e Fiorentina? «Eh, fossero solo le ultime due partite il problema. Il rapporto tra Thiago Motta e la squadra mi pare ormai chiaramente incrinato: non c’è più spogliatoio».Come si risolve una situazione così complicata? «Come si sarebbe dovuta risolvere. Ora è difficile, ora è tardi: c’è troppo scollamento, nonmargine per salvaguardare i legami. La società si è fatta sfuggire il momento: non era mai intervenuta e, di fatto, non è intervenuta in maniera concreta nemmeno dopo la sconfitta del Franchi».