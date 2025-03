Terzotemponapoli.com - Tardelli: “Juve, avanti con Motta. L’anno prossimo voterei per Conte”

Leggi su Terzotemponapoli.com

ntus, la corsa Champions è ancora possibileLantus può ancora chiudere tra le prime quattro in campionato, ma deve cambiare marcia. Ne è convinto Marco, ex bandiera bianconera, che analizza la situazione attuale con parole chiare: “La possibilità c’è ancora, certo, anche perché la quota Champions non è così alta. Ma con questo passo non vedo come lantus possa riuscirci”.Secondo l’ex centrocampista, la squadra è in difficoltà e la società ha perso il momento giusto per intervenire. “Ora è tardi: c’è troppo scollamento, non vedo margine per salvaguardare i legami. La società si è fatta sfuggire il momento: non era mai intervenuta e, di fatto, non è intervenuta in maniera concreta nemmeno dopo la sconfitta del Franchi”, ha dichiaratoin un’intervista a Tuttosport.