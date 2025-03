Internews24.com - Tardelli è certo: «Il rapporto tra Thiago Motta e la squadra è ormai chiaramente incrinato»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneha parlato della situazione difficile in casa Juventus. L’ex leggenda del calcio ha spiegato il suo punto di vista Raggiunto dai microfoni di Tuttosport,ha analizzato la complessa e delicata situazione in casa Juventus. I bianconeri stanno attraversando un periodo buio, nel giro di due partite hanno subito 7 gol nelle sconfitte con Atalanta e Fiorentina. Adesso si trovano in quinta posizione in classifica a -12 dall’Inter. Osservato speciale è sicuramentee proprio di lui ma non solo ha parlato.PAROLE – «I ko con Atalanta e Fiorentina? Eh, fossero solo le ultime due partite il problema. Iltrae lami pare: non c’è più spogliatoio. Come risolverla? Come si sarebbe dovuta risolvere.