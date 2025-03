Thesocialpost.it - Taranto, è arrivata la prima candidata sindaco creata interamente dall’intelligenza artificiale

La città di, segnata da anni di promesse mancate, amministrazioni poco efficaci e decisioni spesso controverse, potrebbe essere protagonista di una rivoluzione politica senza precedenti. In un periodo storico in cui la tecnologia migliora progressivamente ogni aspetto della vita quotidiana, sorge una domanda provocatoria: perché l’innovazione tecnologica non dovrebbe trasformare anche la politica? Da questa riflessione nasce la figura di Anna Luce D’Amico, presentata come lasindaca diconcepita con il contributo dell’Intelligenza.L’idea di questa candidatura innovativa viene promossa da un gruppo di professionisti della comunicazione, attivi in varie aziende e istituzioni a livello nazionale, ma accomunati dall’amore per la città pugliese. In una nota ufficiale, il gruppo spiega: “Anna Luce D’Amico non è una politica tradizionale.