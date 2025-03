Lapresse.it - Taranto, arriva la prima candidata sindaco creata con l’intelligenza artificiale

Anna Luce D’Amico è lacon: è pronta a correre a. La sua ‘particolarità’ è “pensata per portare efficienza, trasparenza e dati concreti al servizio della città”. L’annuncio di questa singolare candidaturada un gruppo di professionisti della comunicazione legati dalla provenienza: sono tutti di. “Anna Luce D’Amico – fanno sapere in una nota – non è una politica come le altre. Non ha legami con partiti, lobby o vecchie logiche di potere. Non fa promesse irrealizzabili e non scende a compromessi con i giochi di palazzo. Si concentra su soluzioni, non su scuse. Analizza i problemi senza cercare colpevoli. La sua candidatura rappresenta un esperimento innovativo che solleva una domanda fondamentale: sepuò migliorare la medicina, la mobilità e l’industria, perché non dovrebbe supportare il governo di una città?merita un’amministrazione che si basi sui dati e non sulle ideologie, che prenda decisioni fondate su fatti concreti piuttosto che su favoritismi”.