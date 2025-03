Sbircialanotizia.it - Taranto, arriva la prima candidata sindaco creata con l’intelligenza artificiale

Leggi su Sbircialanotizia.it

ha attraversato anni caratterizzati da promesse disattese, decisioni errate e una gestione amministrativa poco efficace. Oggi, in un periodo in cui la tecnologia sta trasformando ogni aspetto della nostra vita, perché non applicarla anche alla politica? Da questa idea nasce Anna Luce D’Amico, lasindaca concepita con il contributo delArtificiale, progettata . L'articololaconè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.