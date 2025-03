Ilnapolista.it - Szczesny: «Alla Juventus sono troppo concentrati sui risultati, a Barcellona si respira l’emozione del bel calcio»

In un’intervista a Eleven Sports, Wojciechha raccontato le differenze che sta notando tra. L’ex portiere bianconero, dopo essersi ritirato dalgiocato, è stato ingaggiato dal club catalano per sostituire Ter Stegen infortunato, e ora ha un posto fisso da titolare.: «sui, asidel bel»Facendo un confronto tra i due club,ha dichiarato:«Ciò che più di ogni cosa mi rende felice aassociata al bel: una sensazione completamente diversa da quella a cui ero abituato.ci si concentra principalmente sul raggiungimento dei: qui al, invece, c’è una gioia pura che contagia tutti. Non deve sorprendere il fatto che milioni di tifosi in tutto il mondo siano influenzati da questo approccio».