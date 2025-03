Ilrestodelcarlino.it - Sulle piste di Sestola per sciare e stare insieme

Una gita sulla neve con prof e compagni di classe per imparare ae trascorrere tempo, stringere legami e rigenerarsi. L’iniziativa coinvolge ogni anno molti studenti delle scuole medie e elementari Maestre Pie di Rimini. La meta finale è, città emiliana di montagna. La gita sulla neve è l’occasione per imparare ao, per chi è già capace, divertirsicon i compagni di scuola. Gli alunni hanno sempre la possibilità di trascorrere un sacco di tempo, conoscersi e stringere nuovi legami. Sono quattro le ore dedicate allo sci, due la mattina e due il pomeriggio. Gli alunni sono divisi per livello e ogni gruppo è guidato da un istruttore. Chi non ha mai sciato impara i movimenti di base e anche le prime cadute. Chi vuole può spostarsi da un gruppo all’altro in base al miglioramento o alle difficoltà.