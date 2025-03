Secoloditalia.it - Sulle orme di San Benedetto, i Conservatori europei si riuniscono a Subiaco. Il futuro che non rinnega la tradizione

Leggi su Secoloditalia.it

La destra d’Europa torna alle radici. Dal 20 al 22 marzo,diventerà il cuore pulsante delsmo europeo con le giornate di studio «L’eredità di Sannei valori delsmo europeo». L’evento, promosso dal Gruppo deie Riformisti al Parlamento europeo e dal suo copresidente, l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, si propone di riscoprire l’impronta lasciata dal Santo nella formazione culturale e politica del continente.uniti aper preservare l’identità cristianaUn ritorno al passato nella straordinaria eredità di San, il cui ruolo nella salvaguardia dellaclassica e nella trasmissione della cultura cristiana ha plasmato l’identità europea attraverso i monasteri benedettini. Ed è proprio in questo solco che si inserisce il summit conservatore, un appuntamento che si annuncia come un punto di riferimento per chi vede nella difesa del retaggio cristiano la chiave per un’Europa forte e coesa.