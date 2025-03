Lanazione.it - Sul Bullismo non si scherza. Importante sapersi difendere

COS’È ILIlviene definito come una forma di violenza verbale, fisica o psicologica su una persona. Gli atti dipossono manifestarsi in modi diversi (molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni) queste azioni vengono ripetute più volte nel corso del tempo, da un bullo o da un gruppo di bulli che cercano di dominare la vittima. Persi intende anche minacciare con un coltellino, procurare ferite gravi, rubare oggetti di valore a qualcuno. I primi casi riconducibili ad atti diemergono già nel periodo della scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado. Il fenomeno delnon avviene soltanto nell’ambiente scolastico, ma anche in ambienti esterni come autobus, palestre, parchi e in molti altri luoghi. Gli studiosi hanno evidenziato le cause del: la persona adotta comportamenti da bullo per sentirsi potente, per controllare la situazione e stabilire un dominio sociale, probabilmente essendo incapace di affrontare sentimenti di paura o rabbia, per assecondare la pressione dei pari e perché il bullo ha poche competenze sociali e capacità di autocontrollo.