Sudestival 2025 | The Opera! Arie per un' eclissi premio del pubblico tutti i riconoscimenti

dell'edizionedella manifestazione pugliese fondata e diretta da Michele Suma, tra i premiati Anywhere Anytime di Milad Tangshir e il documentario Come se non ci fosse un domani. Tempo di bilanci a conclusione di, manifestazione pugliese fondata e diretta da Michele Suma dedicata al cinema di qualità. Quindici i premi assegnati, tra cui quello delandato al musical con Vincent Cassel Theper un'. Nella serata conclusiva di sabato 15 marzo, presso il Teatro Radar di Monopoli, si sono svolte le premiazioni delle diverse sezioni, inaugurate dalla visione del cortometraggio di Sergio Milán Actos por partes, a cui è stato conferito ilRAFFAELLA CARRÀ all'interno del Pop Corn Festival 2024, manifestazione gemellata con il