Sucic Inter gioia per il futuro acquisto nerazzurro! Il Ct Dali? lo convoca per i prossimi impegni della Croazia

di Redazioneper il! Il Ct? loper iin Nations LeaguePetarè il rinforzo che il calciomercatoha acquistato dalla Dinamo Zagabria in vistaprossima stagione. Il centrocampista ha sostenuto le visite mediche con il clublo scorso febbraio, quando era ancora alle prese con una frattura al metatarso da cui però si è ristabilito. Ora completamente recuperato,è statoto dal commissario tecnico Zlatko? per la Nazionale maggiore.Tra iti figurano anche due existi, Ivan Perisic e Mateo Kovacic. Lasarà impegnata nei quarti di finale di Nations League contro la Francia di Deschamps e Marcus Thuram, in un doppio confronto: l’andata è fissata per giovedì 20 marzo alle ore 20:45 a Spalato, mentre il ritorno si disputerà domenica 23 marzo alle 20:45 allo Stade de France di Parigi.