Successo dell’Under 18 a Lecce Baby bianconeri sempre in vetta

L’Under 18 vince (3-1) ae resta inalla classifica ma Torino e Roma che inseguono non mollano. Ecco i risultati delle giovanili nel weekend. Under 18-Cesena 1-3. Cesena: Fontana, Biguzzi (29’ st Sanaj), Carlini (29’ st Cenerelli), Zamagni, Bertaccini, Greco, Lantignotti (46’ st Baietta), Lontani, Galvagno, Berti (21’ st Gabriele), Gori (21’ st Antoniacci). All: Lantignotti. Reti: 21’ pt Di Pasquale (L), 36’ st Antoniacci (C), 38’ st Greco (C), 45’ st Galvagno (C). Prossimo turno il 29 marzo: Cesena-Empoli, Atalanta-Roma, Fiorentina-, Verona-Cagliari, Lazio-Inter, Monza-Torino, Parma-Milan, Sampdoria-Genoa, Sassuolo-Bologna. Classifica: Cesena 57, Torino 56, Roma 55, Inter 49, Genoa 46, Lazio 43, Parma 37, Sassuolo 37, Empoli 33, Monza, 29,28, Atalanta 27, Fiorentina 27, Hellas Verona 26, Milan 25, Bologna 25*, Cagliari 20, Sampdoria 19* (*una gara in meno).