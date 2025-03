Fanpage.it - Su WhatsApp comparirà un nuovo contatto con cui parlare: attenzione, non è un umano

Leggi su Fanpage.it

Meta vuole rendere le chat con l'IA più accessibili ed efficienti, e infatti integrerà un assistente virtuale in grado die ascoltare. Per attivare il microfono basterà aprire l'interfaccia e poi fare una domanda. Al momento questa funzione è stata rintracciata nella beta per Android 2.25.7.16.