Studenti valtellinesi fuori sede a Milano e Pavia | I soldi delle acque contro il caro affitti

Sondrio – Utilizzare parte deia disposizione del Bim per risolvere, almeno parzialmente, il grande problema relativo al costo esorbitante degli alloggi degli universitariche seguono i corsi a. L’associazione “Patto per il Nord” lancia la proposta alla vigilia dell’assemblea del Bim dell’Adda chiedendo espressamente di convogliare parterisorse a disposizione, derivanti dai canoni idroelettrici, a favore dei giovani universitari eloro famiglie. “Questa è l’occasione per investire sul bene più prezioso che abbiamo: i nostri giovani – dice Jonny Crosio, portavoce del Patto per il Nord valtellinese -. Fatta chiarezza, è ora di ripartire dalla base, da quell’identità di “casa dei Comuni” certificata anche dal parere sull’elezione del nuovo presidente Luca Della Bitta, per rispondere alle reali esigenze della comunità investendo sul suo futuro”.