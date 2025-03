Lanazione.it - Studentessa muore in gita: tragedia sul traghetto, malore nella notte

Leggi su Lanazione.it

Grosseto, 18 marzo 2025 –sulNapoli Palermo,tra lunedì 17 e martedì 18 marzo. Una ragazza delle scuole superiori, del Polo Tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto, è morta sulla nave mentre con la classe stava raggiungendo la Sicilia. La comitiva era diretta sull’isola per un viaggio di istruzione. La ragazza ha avuto un. Sono stati i compagni di classe, e in particolare la compagna con cui divideva la cabina a dare l’allarme. La giovane avrebbe perso conoscenza. Immediata la chiamata di emergenza. Una imbarcazione della Guardia Costiera è partita da Napoli insieme al personale medico. Raggiunta la nave, sono iniziate subito le manovre di rianimazione. Le condizioni della ragazza erano disperate. E’ morta durante il trasporto in ospedale. I genitori sono stati subito avvisati e sono partiti per la Campania.