Anteprima24.it - Studentessa morta in gita, si ipotizza un infarto

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoLa nave a bordo della quale la giovane di Grosseto era in viaggio con la classe si trovava a quaranta miglia al largo di Capri quando laè stata prelevata da una motovedetta della Guardia Costiera e condotta nel porto di Sorrento. Secondo quanto si è appreso da fonti investigative, era ancora in vita quando è stata prelevata, ma è giuntasulla terraferma.Il corpo della ragazza è stato prima portato a Castellamare di Stabia e poi trasferito a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Secondo quanto emerso dai primi rilievi medici non si esclude che la ragazza possa essere stata vittima di un.La famiglia della giovane, avvertita la scorsa notte, si è recata a Castellammare di Stabia dove è stata informata della tragedia.Al momento la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo contro ignoti.