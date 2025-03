Agi.it - Studentessa in gita muore sul traghetto per la Sicilia. Aperta un'inchiesta

AGI - Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso di unadi Grosseto incon la classe verso Palermo. La morte della ragazza di 17 anni che frequentava l'istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti è avvenuta sulche da Napoli ogni sera parte per il capoluogono. La Procura di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti e disposto l'esame del emidico legale sulla salma. Non si esclude si tratti di un infarto. La nave a bordo della quale la classe di Grosseto era in viaggio si trovava a quaranta miglia al largo di Capri quando laè stata prelevata da una motovedetta della Guardia Costiera e portata a Sorrento, ma è giunta morta sulla terraferma. La salma è stata trasferita prima a Castellammare di Stabia e ora è a Nocera Inferiore.