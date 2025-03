Lettera43.it - Studentessa 19enne muore sul traghetto Napoli-Palermo durante una gita scolastica

Aurora Bellini, 19 anni,della quarta classe di indirizzo informatico dell’istituto superiore Manetti-Porciatti di Grosseto, è morta mentre si trovava sulche daavrebbe dovuto condurre il suo gruppo classe per una. La giovane si sarebbe sentita male nella notte, accasciandosi nella cabina condivisa con alcune compagne. I ragazzi presenti hanno immediatamente dato l’allarme, ma i soccorsi, intervenuti con una motovedetta della Guardia costiera e un medico inviato dal 118, non sono riusciti a salvarla. La salma è stata trasportata prima a Castellammare di Stabia e successivamente all’obitorio di Nocera Inferiore, dove verrà effettuato l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Secondo i primi rilievi, non si esclude l’ipotesi di un infarto.