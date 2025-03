Juventusnews24.com - Striscione anti Juve della Fiorentina, il club bianconero si fa sentire: chiesti chiarimenti alla FIGC e alla Lega Calcio! Si attende questa decisione! Le ultimissime

di RedazionentusNews24, i bianconeri vogliono vederci chiaro:!Lavuole tutelarsi e vuole farsi rispettare dopo quanto accaduto sugli spalti del Franchi di Firenze. Negli attimi precedentipartita contro la, la Curva Fiesole ha esposto unooffensivo e irripetibile nei confronti del. Questo accaduto ha scatenato la reazione.Come riporta Tuttosport, infatti, la società ha chiesto. Ma non solo. Ilha anche avanzato una richiesta di approfondimento di indagineQuestura di Firenze per capire chi sono i responsabili di tale atto e prendere i provvedimenti più opportuni. Adesso sisolo ladel Giudice Sportivo, prevista per oggi, martedì, 18 marzo 2025.