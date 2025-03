Bubinoblog - STRISCIA LA NOTIZIA: “AFFARI TUOI È PILOTATO! ECCO LA DOCUMENTAZIONE INOPPUGNABILE”

lacontro: nuovo round. Un gioco può considerarsi veramente basato sulla fortuna e non sull’abilità del giocatore solo quando per lui esistono le stesse possibilità di vincere o di perdere.Adciò non avviene. Il 24 settembre 2024, ospite del podcast Tintoria, Max Giusti fa una rivelazione clamorosa. Afferma infatti che, ai suoi tempi, si doveva assolutamente rientrare in un budget medio che ammontava a euro 33.000 a puntata.Il “Dottore”, l’autore del programma Pasquale Romano, in un’intervista a La Verità del 23 novembre 2024, ha invece smentito l’esistenza di un budget, sostenendo che – essendobasato sulla fortuna – le variabili sono infinite e ha quindi un’aleatorietà che nessun gioco ha.ha quindi voluto controllare. Ha scoperto così un vero e proprio “sistema” che distribuisce quotidianamente premi di diverso valore ma, alla fine, sempre rispettosi di una media prestabilita.