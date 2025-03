Ilfattoquotidiano.it - Stragi del 1992, il pm Nino Di Matteo: “Chi non vuole archiviare quella stagione come una semplice storia di mafia viene isolato” – Video

“C’è un manipolo sempre più ristretto, ma tenace e agguerrito, di persone che, con ruoli diversi, resiste in un Paese che sta perdendo la sua memoria e che sta perdendo lo spirito dei principi della nostra Costituzione. Persone che non ci stanno adladelleilfrutto della guerra dei cattivi mafiosi corleonesi contro uno Stato irreprensibile e compatto nella lotta alla. C’è chi sta pagando in termini di isolamento dei prezzi molto alti per il suo coraggio e abnegazione,nel caso di Roberto Scarpinato, ad esempio, magistrato indipendente e coraggioso”. Cosìdi, sostituto procuratore nazionale Anti, intervenendo nel corso della presentazione del libro di Saverio Lodato, dal titolo “Cinquanta’anni di” al Teatro Golden di Palermo.